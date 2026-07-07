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Social· 2 min citire
Sindicatul de la metrou acuză grave nereguli după inundația din stația Victoriei 2
Stația Victoria 2, inundată (Inquam)
Sindicatul de la metrou lansează acuzații dure după inundația care a paralizat săptămâna trecută stația Piața Victoriei 2. Reprezentanții organizației susțin că nu este vorba despre un accident, că rezultatul aproape firesc a peste 30 de ani de subfinanțare și neglijare a infrastructurii de protecție civilă.
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