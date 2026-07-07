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Sindicatul de la metrou acuză grave nereguli după inundația din stația Victoriei 2

Stația Victoria 2, inundată (Inquam)

Stația Victoria 2, inundată (Inquam)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 14:59

Sindicatul de la metrou lansează acuzații dure după inundația care a paralizat săptămâna trecută stația Piața Victoriei 2. Reprezentanții organizației susțin că nu este vorba despre un accident, că rezultatul aproape firesc a peste 30 de ani de subfinanțare și neglijare a infrastructurii de protecție civilă.

Într-un mesaj public, sindicaliștii felicită angajații Metrorex pentru intervenția rapidă și mulțumesc echipelor Ministerului Apărării, Pompierilor Militari și Apa Nova pentru sprijinul acordat. Totuși, aceștia subliniază că intervenția a fost îngreunată de lipsa echipamentelor adecvate, inclusiv a pompelor capabile să evacueze apa la înălțimi de peste 20 de metri.

Într-un comunicat, Uniunea Sindicatelor Libere de la Metrou transmite că Metorex nu a mai primit fonduri pentru acest domeniu de peste trei decenii, deși metroul a fost conceput ca obiectiv strategic.

Metrorex, inclus în sistemul de apărare civilă ca obiectiv strategic

Potrivit sindicatului, Metrorex a fost tratat în ultimii ani exclusiv ca operator de transport public, iar componentele de protecție civilă au fost ignorate.

Mai mult, se solicită eliminarea din compensarea financiară a activităților care nu țin strict de transportul de călători, ceea ce arată artificial pierderi care, în realitate, reprezintă o subcompensare.

Sindicaliștii cer Ministerului Transporturilor să includă Metrorex în sistemul de apărare civilă ca obiectiv strategic și să asigure finanțarea necesară pentru modernizarea infrastructurii. De asemenea, solicită introducerea metroului în programul european SAFE II, pentru a aduce rețeaua subterană la standarde moderne de protecție.

Organizația avertizează că, în lipsa unor măsuri urgente, astfel de situații de criză ar putea deveni tot mai frecvente.

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