Accident la Podul Calvaria din Cluj: un tramvai a intrat într-un TIR. Imagini uluitoare

Publicat 8 iul. 2026, 09:24 Actualizat 8 iul. 2026, 09:28

Un accident în care au fost implicate un tramvai și un TIR s-a produs miercuri dimineață în zona Podului Calvaria din Cluj-Napoca. În urma impactului, circulația a fost îngreunată, șoferii fiind sfătuiți să evite zona și să folosească rute alternative.

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