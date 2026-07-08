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Social· 1 min citire
Accident la Podul Calvaria din Cluj: un tramvai a intrat într-un TIR. Imagini uluitoare
Accident tramvai Cluj / Foto: Facebook INFO TRAFIC jud. CLUJ
Publicat8 iul. 2026, 09:24
Actualizat8 iul. 2026, 09:28
Un accident în care au fost implicate un tramvai și un TIR s-a produs miercuri dimineață în zona Podului Calvaria din Cluj-Napoca. În urma impactului, circulația a fost îngreunată, șoferii fiind sfătuiți să evite zona și să folosească rute alternative.
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