Postul – Drum spre curățirea sufletului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 08:35

În societatea contemporană, postul este adesea privit doar ca o restricție alimentară, o listă de alimente permise și interzise. Însă pentru tradiția ortodoxă, postul este mult mai profund: este un exercițiu duhovnicesc prin care omul își disciplinează trupul pentru a-și elibera sufletul.

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