S-a aflat cauza morții bărbatului evacuat din azilele lui Viorel Pașca. Ce au stabilit medicii legiști

Institutul de Medicină Legală a stabilit cauza morții bărbatului de 55 de ani din Oradea, relocat în județul Mureș după evacuarea beneficiarilor din așezămintele gestionate de Viorel Pașca în Bihor. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a transmis că decesul a fost cauzat de o insuficiență cardio-respiratorie acută, fiind vorba despre o moarte non-violentă.
Reprezentanții DGASPC Mureș au anunțat că au primit raportul constatator de deces eliberat de medicii legiști. Documentul stabilește că bărbatul a murit pe fondul unei insuficiențe cardio-respiratorii acute.
„Am primit raportul constatator de deces eliberat de medicii legiști, iar acesta stabilește cauza morții ca fiind insuficiență cardio-respiratorie acută, moarte non-violentă”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Mureș, Doru Constantin, pentru Agerpres.
Bărbatul fusese relocat într-un centru din județul Mureș
Decesul bărbatului fusese anunțat luni seară de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Acesta a transmis că persoana decedată era Gheorghe Gogea, avea 55 de ani și domiciliul în Oradea. Potrivit ministrului, bărbatul era stabil după relocare, avea discernământ și nu fusese identificat ca având dizabilități sau probleme medicale urgente.
„În mod absolut regretabil, în decursul acestei seri am fost informat că o persoană relocată în județul Mureș a decedat. Este vorba de domnul Gheorghe Gogea (55 ani), care avea domiciliul în Oradea. Persoana era stabilă după relocare, avea discernământ și nu a fost identificată ca având dizabilități sau probleme medicale urgente”, a transmis Pîslaru luni seară, într-o postare pe Facebook.
Ministrul a mai precizat că, în urma evaluării preliminare, bărbatul a declarat că nu are rude sau persoane apropiate.
Peste 400 de persoane au fost evacuate și relocate
Decesul a fost anunțat în contextul în care 409 persoane evacuate în urma intervenției DIICOT la așezămintele gestionate de Viorel Pașca în Bihor au fost preluate și relocate în centre sociale și unități medicale din 20 de județe. Potrivit datelor transmise de Ministerul Muncii, 149 dintre aceste persoane sunt încadrate în grad de handicap, 212 sunt vârstnici, iar 15 au fost internate în spitale pentru supraveghere medicală.
Dragoș Pîslaru a spus că Ministerul Muncii a fost anunțat despre amploarea operațiunii abia în dimineața descinderilor, când acțiunea DIICOT era deja în desfășurare. Ministrul a arătat că i s-a cerut să intervină pentru identificarea soluțiilor de relocare după ce operațiunea începuse deja.
„Reiau pentru a fi cât se poate de explicit: când acțiunea era deja în plină desfășurare, mi s-a cerut să intervin pentru a identifica soluțiile necesare de relocare (...) Prima întrebare pe care mi-am adresat-o în acea dimineață a fost: dată fiind amploarea acestei acțiuni, de ce conducerea Ministerului Muncii nu a fost informată în prealabil, astfel încât să putem asigura din timp resursele necesare pentru relocarea eficientă a celor peste 400 de oameni vulnerabili? Este o întrebare la care nici astăzi, la o săptămână distanță, nu am un răspuns”, a scris ministrul.
Aparținătorii au cerut informații, dar nu au preluat persoanele evacuate
Ministrul a mai precizat că, după relocare, zeci de aparținători au sunat la linia pusă la dispoziție pentru informații despre persoanele evacuate. Potrivit acestuia, niciunul dintre cei care au sunat nu și-a exprimat intenția de a prelua în îngrijire persoana despre care solicita informații.