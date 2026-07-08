S-a aflat cauza morții bărbatului evacuat din azilele lui Viorel Pașca. Ce au stabilit medicii legiști

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 08:50

Institutul de Medicină Legală a stabilit cauza morții bărbatului de 55 de ani din Oradea, relocat în județul Mureș după evacuarea beneficiarilor din așezămintele gestionate de Viorel Pașca în Bihor. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a transmis că decesul a fost cauzat de o insuficiență cardio-respiratorie acută, fiind vorba despre o moarte non-violentă.

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