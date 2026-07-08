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Bărbat din Buzău, trimis în judecată pentru tentativă de omor după ce și-ar fi răpit și bătut fosta iubită: femeia a fost salvată de băiețelul ei

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 14:03

Un bărbat din Buzău a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor și lipsire de libertate, după ce, în urmă cu două luni, și-ar fi răpit fosta iubită de pe stradă și ar fi dus-o într-o casă părăsită. Acolo, femeia ar fi fost bătută cu bestialitate, iar cazul a ajuns în atenția anchetatorilor după ce copilul celor doi a sunat la 112.

Femeia a fost salvată de polițiști după ce fiul ei, în vârstă de 9 ani, a cerut ajutor. Copilul vorbea la telefon cu mama lui în momentul în care aceasta a fost atacată, iar apoi a sunat la Poliție și le-a oferit anchetatorilor suficiente indicii pentru ca victima să fie găsită.

Femeia ar fi fost dusă cu forța într-o clădire părăsită

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în noaptea de 17 spre 18 mai. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, este acuzat că ar fi răpit-o pe femeie de pe stradă și ar fi obligat-o să meargă cu el într-o clădire părăsită. După ce a fost găsită de polițiști, femeia avea răni serioase pe tot corpul. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au finalizat ancheta după aproximativ două luni de la comiterea faptelor și l-au trimis pe bărbat în judecată pentru tentativă de omor și lipsire de libertate.

Ordinul de protecție expirase

Cei doi sunt din localitatea Glodeanu-Siliștea, județul Buzău, și au avut o relație de mai mulți ani. S-au despărțit în mod violent, în noiembrie anul trecut, moment în care femeia a cerut ajutorul autorităților și a obținut un ordin de protecție valabil șase luni. În luna mai, atunci când a avut loc atacul, ordinul de protecție expirase. Femeia ceruse prelungirea măsurii, însă instanța a respins solicitarea. Procesul în acest caz se desfășoară la Tribunalul din Buzău.

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