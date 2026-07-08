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Un bărbat a murit într-un accident de muncă produs pe platforma fabricii Kastamonu din Reghin

Accident de muncă Reghin/ Sursa foto: Mureș Știri

Accident de muncă Reghin/ Sursa foto: Mureș Știri

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 12:33

O dimineață marcată de suferință în municipiul Reghin, unde un accident de muncă a avut un final tragic. O persoană și-a pierdut viața după ce a fost prinsă într-un utilaj de tip nacelă, pe platforma fabricii Kastamonu România SA.

Imediat după apelul primit la numărul unic de urgență 112, forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin au fost trimise la locul incidentului. Pentru intervenție, autoritățile au mobilizat o autospecială de intervenție și o autospecială de descarcerare, necesară în astfel de operațiuni de eliberare.

În același timp, la fața locului a fost direcționată și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Mureș, cu echipaj medical complet, pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Medicii nu au mai putut salva victima

În ciuda eforturilor făcute de echipele de intervenție, victima nu a mai putut fi salvată. Potrivit informațiilor furnizate de plt. maj. Patricia, reprezentant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața, iar medicul aflat la fața locului a fost nevoit să declare decesul, conform presei locale.

Autoritățile au deschis o anchetă

Autoritățile au început cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul de muncă și care au fost cauzele care au dus la această tragedie. În acest moment, verificările sunt în desfășurare la fața locului.

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