Un bărbat a murit într-un accident de muncă produs pe platforma fabricii Kastamonu din Reghin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 12:33

O dimineață marcată de suferință în municipiul Reghin, unde un accident de muncă a avut un final tragic. O persoană și-a pierdut viața după ce a fost prinsă într-un utilaj de tip nacelă, pe platforma fabricii Kastamonu România SA.

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