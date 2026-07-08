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Locale· 1 min citire
Un bărbat a murit într-un accident de muncă produs pe platforma fabricii Kastamonu din Reghin
Accident de muncă Reghin/ Sursa foto: Mureș Știri
O dimineață marcată de suferință în municipiul Reghin, unde un accident de muncă a avut un final tragic. O persoană și-a pierdut viața după ce a fost prinsă într-un utilaj de tip nacelă, pe platforma fabricii Kastamonu România SA.
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