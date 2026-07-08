Comisia Europeană duce România în fața Curții de Justiție a UE pentru întârzierile la plata farmaciilor

Publicat 8 iul. 2026, 14:18 Sursă Agerpres

Comisia Europeană a decis, miercuri, să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru faptul că nu s-a asigurat că CNAS (Casa Națională de Asigurări de Sănătate) efectuează plățile către operatorii de farmacii în termenele stabilite de Directiva privind întârzierea în efectuarea plăților (Directiva 2011/7/UE).

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