Carantină de 30 de zile în toată țara. Transporturile de oi și capre, blocate după apariția unui nou focar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 15:20

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță instituirea unei perioade de carantină de 30 de zile la nivel național, pentru izolarea și combaterea Pestei Rumegătoarelor Mici și a Pestei Porcine Africane. Măsura vizează, în principal, ovinele și caprinele, după confirmarea unor cazuri de boală într-o exploatație din județul Mureș.

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