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Alertă în județul Giurgiu. Proiectil exploziv de 100 de milimetri, descoperit în timpul lucrărilor de reabilitare a căii ferate -FOTO

FOTO: ISU Giurgiu

FOTO: ISU Giurgiu

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 16:36

Un proiectil exploziv a fost descoperit miercuri în localitatea Mihai Bravu, în timpul lucrărilor de reabilitare desfășurate la terasamentul căii ferate București–Giurgiu.

Obiectul a fost ridicat, urmând să fie distrus

”ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în această după-amiază, în localitatea Mihai Bravu, după ce un proiectil exploziv a fost scos la suprafață în timpul unor lucrări efectuate la terasamentul căii ferate care se află în reabilitare.

La fața locului s-au deplasat pirotehnicienii din cadrul ISU Giurgiu, care au constatat că este vorba despre un proiectil perforant, calibrul 100 mm. Obiectul a fost ridicat, urmând să fie distrus”, se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri de ISU Giurgiu.

Nouă proiectile au fpst descoperite în județul Giurgiu de la începutul anului

Potrivit reprezentanților ISU Giurgiu, acesta este al nouălea proiectil exploziv descoperit în județ de la începutul acestui an.

Un proiectil exploziv de calibru 88 de milimetri a fost descoperit la Schitu, în curtea unui siloz, un altul de 105 milimetri a fost găsit în timpul lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Giurgiu și un proiectil de calibrul 87 de milimetri a fost descoperit pe un teren agricol din apropierea pădurii din localitatea Naipu, de un bărbat care efectua activități de căutare a obiectelor vechi cu un detector de metale.

Alte proiectile au fost găsite în localitățile Putineiu, Iepurești, Naipu, Mihai Bravu și Băneasa.

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