România, trimisă de Comisia Europeană în fața CJUE pentru plățile către farmacii. CNAS reacționează: „Plățile sunt la zi, este o situație istorică”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 19:05

Comisia Europeană a decis să dea în judecată România la Curtea de Justiție a UE, acuzând întârzieri „sistemice și persistente” ale CNAS în decontarea medicamentelor compensate. În replică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate respinge acuzațiile și transmite că termenele legale sunt respectate în prezent, iar procedura de infringement vizează restanțe din trecut, reclamate de farmacii încă din anul 2024.

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