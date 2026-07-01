Orașul care interzice accesul mașinilor în centrul istoric pe timpul verii. Amenzi pentru șoferii care încalcă regula

Autoritățile din Salzburg au introdus noi restricții de circulație în centrul istoric al orașului, în încercarea de a combate aglomerația provocată de sezonul turistic. În lunile iulie și august, accesul autoturismelor aparținând majorității vizitatorilor este limitat, măsura având ca scop fluidizarea traficului și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitori.
Decizia vine după ce, în ultimii ani, unul dintre cele mai vizitate orașe din Austria s-a confruntat cu blocaje rutiere tot mai frecvente, generate în special de numărul mare de turiști care sosesc pentru excursii de o zi.
Mai puține mașini și un centru istoric mai accesibil
Administrația locală estimează că noile restricții vor reduce cu aproximativ 1.000 numărul autovehiculelor care intră zilnic în centrul vechi al orașului, conform The Guardian.
Pentru a încuraja folosirea transportului public, autoritățile promovează sistemul de parcări de tip „park-and-ride”. Șoferii își pot lăsa mașina la periferie și pot achiziționa un bilet de o zi, valabil pentru până la cinci persoane, care include transportul public local.
Primarul Bernhard Auinger a explicat că obiectivul principal este evitarea blocajelor din timpul verii și protejarea zonei istorice de traficul excesiv.
Turiștii de o zi, principalii vizați
Restricțiile îi afectează în principal pe vizitatorii care ajung în Salzburg cu autoturismul și nu sunt cazați în oraș.
Edilul a precizat că locuitorii, activitățile comerciale și serviciile esențiale nu vor fi afectate de noile reguli. În opinia sa, măsura va îmbunătăți și experiența turiștilor, care vor evita orele petrecute în coloanele de mașini.
Autoritățile locale susțin că numărul tot mai mare de reclamații din partea locuitorilor privind traficul intens a făcut necesară adoptarea unor măsuri ferme.
Amenzi de până la 80 de euro
Respectarea noilor reguli va fi supravegheată de polițiști, care vor patrula în zona centrului istoric.
Șoferii cu numere de înmatriculare din afara regiunii Salzburg care pătrund fără drept în perimetrul restricționat riscă amenzi de până la 80 de euro.
Cine poate circula fără restricții
De la noile reguli sunt exceptate mai multe categorii de vehicule și persoane:
locuitorii și navetiștii;
vehiculele de aprovizionare;
taxiurile și mașinile de închiriat;
persoanele cu dizabilități;
turiștii care dețin o rezervare confirmată la un hotel situat în zona restricționată;
șoferii din localitățile germane Berchtesgaden și Bad Reichenhall, aflate în apropierea graniței cu Austria.
Salzburg, oraș înscris în patrimoniul mondial UNESCO, are peste 158.000 de locuitori, însă atrage anual milioane de turiști, fiind recunoscut pentru centrul său istoric, arhitectura barocă și legătura cu compozitorul Wolfgang Amadeus Mozart.