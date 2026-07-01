Orașul care interzice accesul mașinilor în centrul istoric pe timpul verii. Amenzi pentru șoferii care încalcă regula

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 21:04

Autoritățile din Salzburg au introdus noi restricții de circulație în centrul istoric al orașului, în încercarea de a combate aglomerația provocată de sezonul turistic. În lunile iulie și august, accesul autoturismelor aparținând majorității vizitatorilor este limitat, măsura având ca scop fluidizarea traficului și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitori.

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