Mobilizare de amploare pentru prinderea și salvarea „pisicii de la Metrorex”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 23:55

Mobilizare de amploare în tunelurile metroului bucureștean pentru prinderea unei pisicuțe rătăcite, care se ascunde de mai multe zile în subteran. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase apeluri pentru salvarea felinei, care pare să‑și fi pierdut orientarea și nu mai găsește calea de ieșire.

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