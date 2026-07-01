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Lumea Animalelor· 1 min citire

Mobilizare de amploare pentru prinderea și salvarea „pisicii de la Metrorex”

Pisica de la metrou (Sache Vet)

Pisica de la metrou (Sache Vet)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 23:55

Mobilizare de amploare în tunelurile metroului bucureștean pentru prinderea unei pisicuțe rătăcite, care se ascunde de mai multe zile în subteran. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase apeluri pentru salvarea felinei, care pare să‑și fi pierdut orientarea și nu mai găsește calea de ieșire.

Echipele Metrorex, alături de voluntarii unei asociații pentru protecția animalelor, au avut mai multe tentative de a prinde felina care s-a refugiat în stația Politehnica, dar deocamdată fără succes.

În cursul nopții de marți spre miercuri, chiar în timp ce mai multe stații au fost afectate de inundațiile masive, au fost montate cuști‑capcană, însă felina nu a intrat în acestea. Salvatorii pregătesc o nouă intervenție în noaptea de miercuri spre joi.

Autoritățile și voluntarii fac apel la călători să nu mai hrănească și să nu sperie animalul, forțându‑l să se ascundă și reducând șansele de capturare.

Metrorex și‑a arătat disponibilitatea și pune la dispoziție resursele necesare pentru operațiunea de salvare, în timp ce voluntarii continuă monitorizarea zonei.

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