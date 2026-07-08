Caz suspect de infectare cu Legionella după inundațiile de la metrou. Un angajat Metrorex este în stare gravă, iar colegii au fost trimiși la controale

Publicat 8 iul. 2026, 21:25 Actualizat 8 iul. 2026, 21:28

Un posibil caz de infectare cu bacteria Legionella este investigat după intervențiile desfășurate în urma inundațiilor care au afectat stația de metrou Piața Victoriei 2 din București. Un angajat Metrorex a fost internat în stare gravă la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Matei Balș”, iar sindicatul le-a recomandat colegilor care au participat la lucrările de evacuare a apei și prezintă simptome respiratorii să se adreseze medicilor pentru investigații.

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