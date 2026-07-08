Caz suspect de infectare cu Legionella după inundațiile de la metrou. Un angajat Metrorex este în stare gravă, iar colegii au fost trimiși la controale

Un posibil caz de infectare cu bacteria Legionella este investigat după intervențiile desfășurate în urma inundațiilor care au afectat stația de metrou Piața Victoriei 2 din București. Un angajat Metrorex a fost internat în stare gravă la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Matei Balș”, iar sindicatul le-a recomandat colegilor care au participat la lucrările de evacuare a apei și prezintă simptome respiratorii să se adreseze medicilor pentru investigații.
Un angajat Metrorex, internat la ATI după intervenția de la Piața Victoriei 2
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoana internată este o femeie în vârstă de 49 de ani, electrician în cadrul Metrorex, care a participat la intervențiile desfășurate în zilele de miercuri, joi și vineri după inundațiile produse în stația Piața Victoriei 2.
Duminică seară, aceasta s-a prezentat la spital cu simptome asemănătoare unei răceli, însă starea de sănătate s-a agravat rapid. În prezent, pacienta este internată la secția de Terapie Intensivă, fiind intubată. Medicii precizează că starea sa este gravă, dar stabilă, iar femeia suferă și de mai multe afecțiuni cronice care pot influența evoluția bolii.
În același timp, specialiștii subliniază că, până în acest moment, nu există dovezi care să confirme o legătură directă între infectare și inundațiile de la metrou.
Sindicatul Metrorex le recomandă angajaților să meargă la control
Reprezentanții sindicatului Metrorex au transmis un mesaj de avertizare pentru angajații care au participat la intervențiile din stația Piața Victoriei 2.
Aceștia îi îndeamnă pe colegii care au fost expuși în timpul lucrărilor și care dezvoltă simptome precum dificultăți de respirație, febră sau manifestări asemănătoare gripei să se prezinte la Spitalul „Matei Balș” și să informeze medicii că au lucrat în zona afectată de inundații.
Totuși, medicii infecționiști atrag atenția că persoanele fără simptome nu trebuie să intre în panică și nici să solicite investigații în lipsa unor manifestări clinice.
Medicii: Nu există dovezi că infecția este legată de inundații
Specialiștii explică faptul că este vorba despre un singur caz aflat în analiză, iar în prezent nu poate fi stabilită cu certitudine sursa infectării.
Medicii au precizat că pacienta prezintă factori de risc importanți, inclusiv obezitate și diabet, afecțiuni care pot favoriza apariția unor forme severe de infecție respiratorie.
În plus, perioada de incubație a bacteriei este relativ scurtă, motiv pentru care ancheta epidemiologică urmărește să stabilească exact momentul și locul expunerii la bacterie.
Ce este Legionella și cum se transmite
Legionella este o bacterie care se dezvoltă în instalațiile de apă unde temperatura este cuprinsă între aproximativ 20 și 45 de grade Celsius. Ea poate coloniza:
instalațiile de apă caldă;
turnurile de răcire;
sistemele de climatizare;
dușurile;
boilerele;
alte echipamente care produc aerosoli de apă.
Infecția apare prin inhalarea particulelor fine de apă contaminate și nu se transmite de la o persoană la alta.
Forma severă a bolii este cunoscută drept Boala legionarilor, o pneumonie care necesită adesea spitalizare și tratament cu antibiotice administrate rapid.
Simptomele care trebuie să trimită pacientul la medic
Legioneloza poate debuta cu simptome asemănătoare gripei, însă evoluția poate deveni rapid severă.
Cele mai frecvente manifestări sunt:
febră mare și frisoane;
dureri musculare și de cap;
tuse seacă;
dificultăți de respirație;
dureri toracice;
greață, vărsături sau diaree;
confuzie sau stare de dezorientare, în cazurile grave.
Diagnosticarea se stabilește prin teste de laborator specifice, iar tratamentul precoce este esențial pentru reducerea riscului de complicații.
Stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă după o intervenție de amploare
Stația de metrou Piața Victoriei 2 și tunelurile aferente au fost grav afectate de furtuna care a lovit Capitala la începutul lunii iulie. Circulația trenurilor a fost suspendată pentru mai bine de 24 de ore, timp în care echipele de intervenție au evacuat aproximativ opt milioane de litri de apă din infrastructura subterană.
Autoritățile au reluat circulația după finalizarea lucrărilor, iar acum ancheta epidemiologică încearcă să stabilească dacă există vreo legătură între intervențiile desfășurate în mediul inundat și cazul suspect de legioneloză. Până la clarificarea situației, medicii insistă că nu există motive de panică și că doar persoanele care dezvoltă simptome respiratorii trebuie să solicite evaluare medicală.