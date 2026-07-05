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Vor prețuri ca în vest la metrou cu stații inundate la prima ploaie. Infrastructura învechită nu face față

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 16:49
SursăRealitatea PLUS

Sistemul de pompare a apei de la metrou este învechit și are nevoie urgentă de modernizare, asta arată clar furtuna de zilele trecute, după ce a fost nevoie de 28 de ore pentru a scoate șapte milioane de litri de apă de pe șine. Potrivit sindicaliștilor, acesta este un semn că infrastructura de evacuare nu a putut face față, fiind un sistem învechit care nu ar mai funcționa de mai bine de 10 ani.

În stația Piața Victoriei, în urmă cu câteva zile, furtuna a transformat metroul într-un lac subteran. În această stație, s-au strâns 7 milioane de litri de apă și au fost nevoie de atenție 28 de ore pentru ca totul să fie scos. Experții spun clar: nu a fost un accident, ci un semnal de alarmă.

Sistemul de pompare al metroului este învechit, funcționează după același standard de mulți ani și, pur și simplu, nu a mai putut face față unui asemenea volum de apă.

Este vorba de fapt despre metroul capitalei, parte din infrastructura critică din rețeaua de securitate națională a țării. Un sistem care ar trebui să funcționeze, de altfel, în astfel de situații.

În urmă cu câteva zile, când ministrul interimar al transporturilor, Radu Miluță, a venit aici pentru a supraveghea totul.

Însă întrebarea este: dincolo de doar o vizită, ce schimbări se vor face? Infrastructura va rămâne la fel și riscăm să ajungem din nou într-un același scenariu în cazul unei astfel de furtuni puternice?

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