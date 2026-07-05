Vor prețuri ca în vest la metrou cu stații inundate la prima ploaie. Infrastructura învechită nu face față

Publicat 5 iul. 2026, 16:49 Sursă Realitatea PLUS

Sistemul de pompare a apei de la metrou este învechit și are nevoie urgentă de modernizare, asta arată clar furtuna de zilele trecute, după ce a fost nevoie de 28 de ore pentru a scoate șapte milioane de litri de apă de pe șine. Potrivit sindicaliștilor, acesta este un semn că infrastructura de evacuare nu a putut face față, fiind un sistem învechit care nu ar mai funcționa de mai bine de 10 ani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre metroupiata victorieiinundatiiploaie