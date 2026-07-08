Rudele tinerei ucise de Emil Gânj spun că trăiesc din nou în teroare. Fratele criminalului, vizat de un ordin de protecție după acuzații de amenințare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 22:04

Familia tinerei din județul Mureș, ucisă anul trecut de Emil Gânj, susține că trece printr-un nou coșmar. Rudele victimei afirmă că au fost amenințate de fratele bărbatului condamnat la închisoare pe viață pentru crimă, iar instanța a emis un ordin de protecție împotriva acestuia. Între timp, Emil Gânj rămâne de negăsit, deși este urmărit la nivel internațional.

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