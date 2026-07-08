Rudele tinerei ucise de Emil Gânj spun că trăiesc din nou în teroare. Fratele criminalului, vizat de un ordin de protecție după acuzații de amenințare

Familia tinerei din județul Mureș, ucisă anul trecut de Emil Gânj, susține că trece printr-un nou coșmar. Rudele victimei afirmă că au fost amenințate de fratele bărbatului condamnat la închisoare pe viață pentru crimă, iar instanța a emis un ordin de protecție împotriva acestuia. Între timp, Emil Gânj rămâne de negăsit, deși este urmărit la nivel internațional.
Rudele victimei au cerut ajutor prin 112
Noi tensiuni au apărut în familia tinerei ucise în vara anului trecut, după ce o mătușă a victimei a apelat serviciul de urgență 112 și a reclamat că este amenințată de un bărbat din comuna Miheșu de Câmpie.
Potrivit informațiilor, femeia în vârstă de 38 de ani le-a spus polițiștilor că autorul amenințărilor este chiar fratele lui Emil Gânj, bărbatul condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru uciderea fostei sale iubite.
Polițiștii au intervenit la fața locului pentru verificări, însă femeia a declarat că, de teamă, nu dorește să formuleze plângere penală.
Instanța a emis un ordin de protecție
Chiar dacă inițial victima nu a depus plângere, oamenii legii i-au înmânat documentele necesare pentru solicitarea unui ordin de protecție.
La două zile după incident, magistrații au admis cererea și au dispus emiterea unui ordin de protecție valabil șase luni împotriva bărbatului reclamat. Totodată, măsura prevede și monitorizarea electronică a persoanei vizate.
Familia susține că, în ciuda acestei decizii, sentimentul de nesiguranță persistă, iar teama provocată de evenimentele din ultimul an nu a dispărut.
Emil Gânj este în continuare urmărit internațional
În paralel, autoritățile continuă căutările pentru Emil Gânj, condamnat definitiv la pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru uciderea fostei sale partenere.
Acesta este dat în urmărire internațională încă din vara anului trecut, iar de-a lungul timpului au fost organizate numeroase acțiuni pentru depistarea lui, fără rezultat până în prezent.
Avocatul Adrian Cuculis reprezintă familia victimei
Avocatul Adrian Cuculis susține că soluția pronunțată în dosar ridică semne de întrebare.
„O soluție incredibila într-un caz de emitere a unui ordin de protecție.
Sora victimei lui Emil Ganj, fugarul criminal condamnat la închisoarea pe viață, obligată să poarte brățară electronica în urma emiterii unui ordin de protecție împotriva ei.
De menționat este că sora victimei lui Gânj se află în continuare în protecția poliției adică in timp ce ea era de fapt agresată, poliția era din nou la ușa ei din Miheșu de Câmpie. Deși concubinul se află în casa ei, cu antecedente la adresa ei extrem de violente, instanța stabilește că tot aceasta trebuie să fie pusă sub ordin de protecție.”, a transmis cunoscutul avocat - Adrian Cuculis.
Potrivit acestuia, sora victimei ar fi ajuns, la rândul ei, să fie inclusă în măsurile dispuse prin ordinul de protecție, deși, afirmă avocatul, aceasta beneficia deja de protecția poliției și ar fi fost persoana aflată în pericol.
Apărătorul consideră că situația este una neobișnuită și susține că familia victimei continuă să trăiască sub presiunea amenințărilor și a traumelor provocate de crima care a șocat opinia publică.
Autoritățile continuă verificările.
În același timp, căutările pentru localizarea lui Emil Gânj sunt în desfășurare, acesta fiind în continuare unul dintre cei mai căutați fugari din România.