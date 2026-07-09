Motivul pentru care apa cu gheață nu este cea mai bună alegere în zilele caniculare. Secretul hidratării corecte

Când temperaturile urcă la valori extreme, hidratarea devine esențială în menținerea sănătății și a stării de bine. Deși mulți oameni aleg instinctiv un pahar cu apă foarte rece pentru a se răcori, specialiștii atrag atenția că temperatura apei și modul în care aceasta este consumată este extrem de importantă. În zilele caniculare, câteva obiceiuri simple pot face diferența și pot ajuta organismul să suporte mai ușor efectele căldurii.
Hidratarea începe înainte să apară senzația de sete
Mulți oameni beau apă doar atunci când le este sete. Potrivit specialiștilor, acesta este deja un semn că organismul a început să piardă lichide.
De aceea, este recomandat să consumi apă în mod constant pe parcursul zilei, în loc să bei o cantitate mare dintr-o dată. Înghițiturile mici, la fiecare 15-20 de minute, mai ales dacă petreci mult timp în aer liber sau faci efort fizic, sunt absorbite mai ușor de organism și reduc senzația de balonare.
Este apa cu gheață cea mai bună alegere?
Apa foarte rece oferă o senzație rapidă de răcorire, însă nu este întotdeauna cea mai confortabilă opțiune pentru organism. La unele persoane, aceasta poate provoca disconfort gastric sau crampe, iar corpul consumă energie pentru a aduce lichidul la temperatura internă.
Specialiștii recomandă apa rece sau moderat răcită, cu o temperatură de aproximativ 10-15 grade Celsius. Aceasta este suficient de răcoritoare și, în același timp, este de obicei mai bine tolerată de organism.
În timpul caniculei nu pierzi doar apă
Prin transpirație, organismul elimină nu doar lichide, ci și electroliți importanți, în special sodiu și potasiu.
Dacă temperaturile ridicate persistă mai multe zile sau faci sport în mod regulat, este recomandat să înlocuiești și aceste minerale.
Printre alimentele bogate în apă și electroliți se numără:
pepenele verde;
pepenele galben;
castraveții;
roșiile;
citricele;
iaurtul.
După perioade lungi de efort fizic sau transpirație abundentă, băuturile cu electroliți pot fi utile. Pentru majoritatea persoanelor, însă, o alimentație variată și un consum suficient de lichide sunt suficiente în timpul activităților obișnuite din sezonul cald.
Ce băuturi este bine să limitezi
Băuturile carbogazoase îndulcite și consumul ridicat de alcool pot favoriza pierderea de lichide și pot aduce un aport mare de zahăr.
În ceea ce privește cafeaua, consumată cu moderație, aceasta nu provoacă deshidratare semnificativă la majoritatea adulților sănătoși. Cu toate acestea, apa ar trebui să rămână principala sursă de hidratare în zilele caniculare.
O alegere bună o reprezintă apa plată, apa minerală sau ceaiurile din plante fără zahăr, care pot fi consumate și răcite.
Semne că organismul nu este suficient hidratat
Printre cele mai frecvente simptome ale deshidratării se numără:
Dacă apar amețeli puternice, stare de confuzie sau semne de epuizare provocată de căldură, este recomandat să te retragi într-un loc răcoros, să începi răcirea treptată a organismului și, dacă simptomele persistă sau se agravează, să soliciți ajutor medical.
Câtă apă ar trebui să bei pe caniculă?
Nu există o cantitate universală de apă recomandată pentru toate persoanele.
Necesarul de lichide diferă în funcție de vârstă, nivelul de activitate fizică, starea de sănătate și temperatura din mediul înconjurător.
Adoptarea unor obiceiuri simple de hidratare poate face diferența în zilele foarte călduroase, contribuind la menținerea nivelului de energie și la reducerea disconfortului provocat de temperaturile ridicate, potrivit sursei.