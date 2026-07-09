Motivul pentru care apa cu gheață nu este cea mai bună alegere în zilele caniculare. Secretul hidratării corecte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 16:20

Când temperaturile urcă la valori extreme, hidratarea devine esențială în menținerea sănătății și a stării de bine. Deși mulți oameni aleg instinctiv un pahar cu apă foarte rece pentru a se răcori, specialiștii atrag atenția că temperatura apei și modul în care aceasta este consumată este extrem de importantă. În zilele caniculare, câteva obiceiuri simple pot face diferența și pot ajuta organismul să suporte mai ușor efectele căldurii.

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