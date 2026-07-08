Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce căscăm?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 08:06

De ce căscăm și ce spune acest gest aparent banal despre starea organismului? Într-o nouă ediție „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre cauzele căscatului și situațiile în care acesta poate ascunde probleme de sănătate.

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