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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce căscăm?
De ce căscăm și ce spune acest gest aparent banal despre starea organismului? Într-o nouă ediție „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre cauzele căscatului și situațiile în care acesta poate ascunde probleme de sănătate.
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