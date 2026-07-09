Medicamentele-minune de slăbit Wegovy și Mounjaro vin cu o mulțime de reacții adverse, arată un nou studiu

Publicat 9 iul. 2026, 10:37 Actualizat 9 iul. 2026, 10:39 Sursă BMJ

Medicamentele folosite pentru tratarea obezității pot ajuta pacienții să piardă un număr important de kilograme, însă beneficiile nu vin fără costuri. O analiză recentă arată că tratamentele care produc cele mai mari scăderi în greutate sunt și cele asociate, în general, cu cele mai multe reacții adverse.

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