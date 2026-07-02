Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Silvana Rîciu, în premieră la Realitatea Plus

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 10:52

Invitată în premieră la Realitatea Plus, Silvana Rîciu vorbește deschis despre una dintre cele mai grele încercări din viața sa și răspunde la întrebarea: „Cum ai trecut peste pierderea mamei?”

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