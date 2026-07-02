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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Silvana Rîciu, în premieră la Realitatea Plus

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 10:52

Invitată în premieră la Realitatea Plus, Silvana Rîciu vorbește deschis despre una dintre cele mai grele încercări din viața sa și răspunde la întrebarea: „Cum ai trecut peste pierderea mamei?”

„Moartea e ceva firesc. Fiecare, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu,ne ducem dincolo. Singura certitudine în această viață este moartea, așa se spune. Eu vorbesc deseori despre asta. Nu este un lucru care mă sperie, dar e un lucru care mi-aș dori să vină cât mai târziu, ca să pot să-mi văd copiii mari, realizați și fericiți.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 3 iunie, de la ora 15:00.

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