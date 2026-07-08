Captură de peste 10.000 de țigări de contrabandă la granița cu Bulgaria: erau ascunse la roțile de rezervă și în bagaje

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 12:25

Polițiștii de Frontieră din Giurgiu, Dolj și Călărași au confiscat în ultimele 24 de ore peste 10.000 de țigaări de contrabandă cu timbru de acciză bulgăresc, în urma a trei acțiuni desfășurate în apropierea frontierei cu Bulgaria. Țigările erau ascunse în roți de rezervă și bagaje.

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