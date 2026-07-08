România, Bulgaria și Turcia extind atribuțiile grupului pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră

România, Bulgaria și Turcia au decis extinderea misiunilor Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, astfel încât acesta să contribuie și la protejarea infrastructurii critice submarine.
Angajament comun pentru securitatea Mării Negre
Ministerul Apărării Naționale a transmis miercuri că semnarea amendamentului, în marja Summitului NATO de la Ankara, la care participă și președintele Nicușor Dan, evidențiază angajamentul comun al României, Bulgariei și Turciei pentru consolidarea securității la Marea Neagră și dezvoltarea cooperării aliate în domeniul maritim.
„Protecţia infrastructurii critice din Marea Neagră presupune o abordare complexă, integrată şi pe termen lung, iar MCM Black Sea TG este o dovadă a interoperabilităţii partenerilor regionali şi o iniţiativă care contribuie activ la consolidarea securităţii în bazinul Mării Negre”, au transmis reprezentanții MApN.
Prezență navală permanentă în zona de responsabilitate
Potrivit ministerului, misiunile desfășurate de Forțele Navale Române împreună cu partenerii regionali asigură o prezență navală permanentă în zona de responsabilitate, inclusiv în întreaga Zonă Economică Exclusivă a României.
Această prezență are atât rol de descurajare, cât și de reacție rapidă în cazul unor amenințări la adresa securității maritime.
Prima inițiativă trilaterală a statelor riverane Mării Negre
Memorandumul de Înțelegere privind constituirea Grupului Operativ pentru Combaterea Minelor Marine din Marea Neagră a fost semnat la 11 ianuarie 2024 de miniștrii Apărării din România, Bulgaria și Turcia, reprezentând prima inițiativă trilaterală de acest tip între cele trei state membre NATO riverane Mării Negre.
Misiunea principală a MCM Black Sea TG este asigurarea libertății de navigație prin supravegherea apelor Mării Negre, neutralizarea pericolelor pentru traficul maritim și desfășurarea de operațiuni de căutare și salvare pe mare.
Când va prelua România comanda grupului
De la operaționalizarea grupului, la 1 iulie 2024, au fost desfășurate zece activări ale MCM Black Sea TG. Comanda este exercitată prin rotație, pentru mandate de câte șase luni. În prezent, aceasta este asigurată de Turcia, urmând să fie preluată de Bulgaria începând cu 9 iulie, iar România va deține comanda în perioada 9 iulie 2025 – 8 ianuarie 2026.
Vânătorul de mine „Căpitan Constantin Dumitrescu”, la exercițiul BREEZE 2026
În perioada 9-24 iulie 2026, vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” va participa la cea de-a XI-a activare a MCM Black Sea TG. Nava va avea ca misiune principală monitorizarea zonei de responsabilitate maritimă și asigurarea libertății de navigație în timpul exercițiului multinațional BREEZE 2026.