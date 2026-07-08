13 persoane vor să revină în casele lui Viorel Pașca, după evacuarea celor peste 400 de beneficiari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 11:31

Amendă record de 1 milion de lei, după ce Viorel Pașca a adăpostit ilegal peste 3.300 de persoane în azilul fără licență de funcționare. Totodată, ies la iveală noi detalii șocante. Întreaga anchetă urmează să fie extinsă. Între timp, doar 13 persoane din cele peste 400 relocate în toată țara vor să revină în azilul lui Pașca, potrivit Realitatea PLUS.

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