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Produsul din Bihor care poate intra pe lista selectă a specialităților recunoscute de Uniunea Europeană
Tocană de unghii de porc De Bihor
Dosarul pentru înregistrarea produsului 'Tocană de unghii de porc De Bihor - produs obținut potrivit tradiției din Bihor' se află în etapa de analiză la nivelul Comisiei Europene, în vederea obținerii sistemului de calitate Specialitate Tradițională Garantată (STG), informează, miercuri, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), pe pagina sa de Facebook.
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