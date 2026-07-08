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Circulația cu bacul între Zimnicea și Bulgaria, suspendată. Care este motivul

Ciculație bac

Ciculație bac

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 13:09
Actualizat8 iul. 2026, 13:56

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu anunță că trecerea cu bacul pe ruta Zimnicea (România) – Sviștov (Bulgaria) a fost suspendată temporar începând de marți, 8 iulie, ora 11:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a nivelului scăzut al apei Dunării.

Potrivit sursei citate, măsura a fost comunicată de compania care operează legătura de feribot dintre Zimnicea și Sviștov.

Suspendarea temporară a cursei a fost decisă din cauza condițiilor hidrologice nefavorabile, respectiv a scăderii nivelului Dunării, care nu mai permite desfășurarea traficului în condiții de siguranță.

Nu sunt camioane în așteptare la ieșirea din țară

La momentul anunțului, pe sensul de ieșire din România nu existau autovehicule de marfă aflate în așteptare pentru traversarea cu bacul.

Poliția de Frontieră precizează că reluarea activității va fi anunțată imediat ce condițiile hidrologice vor permite desfășurarea cursei în siguranță.

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