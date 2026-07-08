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Circulația cu bacul între Zimnicea și Bulgaria, suspendată. Care este motivul
Ciculație bac
Publicat8 iul. 2026, 13:09
Actualizat8 iul. 2026, 13:56
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu anunță că trecerea cu bacul pe ruta Zimnicea (România) – Sviștov (Bulgaria) a fost suspendată temporar începând de marți, 8 iulie, ora 11:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a nivelului scăzut al apei Dunării.
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