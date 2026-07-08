„Rambo de Cluj” din pădure a fost prins. Își săpase o groapă în pământ ca să se ascundă

O operațiune desfășurată de polițiștii din Cluj s-a încheiat cu prinderea a doi bărbați dați în urmărire națională, care încercau să se ascundă de autorități în apropierea Complexului Studențesc Hașdeu.
Unul dintre fugari își amenajase un adevărat adăpost într-o zonă împădurită de lângă căminele studențești, iar celălalt a încercat să scape de mascați sărind un gard, însă s-a accidentat și a fost capturat.
Ascuns într-o groapă acoperită cu vegetație
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au anunțat că oamenii legii au organizat o acțiune pentru depistarea a două persoane urmărite la nivel național, care se sustrăgeau executării unor pedepse cu închisoarea.
În urma informațiilor obținute, polițiștii au aflat că cei doi s-ar ascunde într-o zonă cu vegetație deasă din apropierea căminelor din Complexul Studențesc Hașdeu și au început verificările în perimetrul respectiv.
Primul bărbat, în vârstă de 42 de ani, fusese condamnat la șase ani și opt luni de închisoare pentru rele tratamente aplicate minorului.
„Primul bărbat, în vârstă de 42 de ani, condamnat la pedeapsa de 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, a fost depistat în timp ce se afla ascuns într-o cavitate săpată în pământ, mascată cu vegetaţie, articole vestimentare şi alte elemente de camuflaj. Acesta a fost imobilizat de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi condus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj în vederea punerii în executare a mandatului”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.
Potrivit polițiștilor, bărbatul a fost condamnat după ce, în perioada 2018-2019, pe fondul consumului excesiv de alcool, și-ar fi intimidat și amenințat în repetate rânduri cei doi copii minori și i-ar fi supus unor tratamente care le-au pus în pericol dezvoltarea fizică și intelectuală.
A încercat să scape de mascați, dar s-a accidentat
Cel de-al doilea urmărit avea 39 de ani și fusese condamnat la patru ani și șase luni de închisoare pentru agresiune sexuală.
În momentul în care și-a dat seama că este căutat de polițiști, acesta a încercat să fugă. A sărit un gard spre strada Piezișa, însă în timpul deplasării s-a accidentat la un picior și a început să sângereze.
Bărbatul a fost imobilizat la scurt timp de echipele de intervenție și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru îngrijiri medicale, fiind dus ulterior la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj pentru punerea în executare a mandatului.
Potrivit anchetatorilor, faptele pentru care a fost condamnat s-ar fi petrecut la 14 iulie 2025, în jurul orei 12.00, pe strada Clinicilor din Cluj-Napoca.
„În fapt, în data de 14 iulie 2025, în jurul orei 12.00, pe strada Clinicilor din municipiul Cluj-Napoca, acesta ar fi abordat o femeie şi, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, a săvârşit asupra acesteia acte cu caracter sexual fără consimţământul victimei, constând în atingeri”, au mai precizat reprezentanții IPJ Cluj.
După finalizarea procedurilor, cei doi bărbați au fost transportați la Penitenciarul Gherla pentru executarea pedepselor la care au fost condamnați.