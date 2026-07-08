„Rambo de Cluj” din pădure a fost prins. Își săpase o groapă în pământ ca să se ascundă

Publicat 8 iul. 2026, 13:41 Actualizat 8 iul. 2026, 13:44

O operațiune desfășurată de polițiștii din Cluj s-a încheiat cu prinderea a doi bărbați dați în urmărire națională, care încercau să se ascundă de autorități în apropierea Complexului Studențesc Hașdeu.

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