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Mobilizare umanitară pentru învățătoarea lovită de fulger în Bucegi. Femeia trebuie transferată urgent în Germania

Copii în excursie

Copii în excursie

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 14:56

Mobilizare de amploare pentru ajutorarea învățătoarei din Niculițel, județul Tulcea, care a fost lovită de fulger în timpul unei excursii cu elevii, în Munții Bucegi. Femeia se află acum în stare critică, iar familia și comunitatea încearcă să strângă fondurile necesare pentru transferul și tratamentul ei într-o clinică din Germania.

Documentul european S2, necesar pentru tratament în străinătate, a fost deja obținut, iar o clinică din Germania este pregătită să o primească, a declarat pentru Ora de Tulcea Maria Costache, președintele Asociației „Fii Înger pentru o Zi”,

În perioada următoare sunt necesare fonduri importante pentru transportul medical, tratament, recuperare și toate cheltuielile care vin odată cu această luptă pentru viață.

Accidentul s-a produs în timpul unei excursii școlare pe un traseu montan din Padina, la care profesoara participa, alălturi de 14 copii. La un moment dat, grupul a fost surprinsă de furtună, iar femeia a fost lovită de fulger, alegîndu-se cu arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30% din suprafața corpului, fiind transportată conștientă la spital.

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