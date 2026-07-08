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Social· 1 min citire
Mobilizare umanitară pentru învățătoarea lovită de fulger în Bucegi. Femeia trebuie transferată urgent în Germania
Copii în excursie
Mobilizare de amploare pentru ajutorarea învățătoarei din Niculițel, județul Tulcea, care a fost lovită de fulger în timpul unei excursii cu elevii, în Munții Bucegi. Femeia se află acum în stare critică, iar familia și comunitatea încearcă să strângă fondurile necesare pentru transferul și tratamentul ei într-o clinică din Germania.
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