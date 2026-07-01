Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Ora 20:55 - Ediție exploziva a emisiunii Culisele Statului Paralel
Strigăte de ajutor acoperite de complicitate politică! În azilul groazei din Bihor, oameni nevinovați, lăsați la mila sorții, au fost transformați în sclavi și exploatați sălbatic!
Citește și
- 16:4220:50 - Ediție explozivă Culisele Statului Paralel. Crin Antonescu aruncă bomba
- 11:41Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Silvana Rîciu, în premieră la Realitatea Plus
- 15:58Anca Alexandrescu, dezvăluiri exclusive, diseară de la 20.55 la Culisele Statului Paralel
- 12:17Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Silvana Rîciu, în premieră la Realitatea Plus – VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News