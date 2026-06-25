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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Codin Maticiuc în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Codin Maticiuc

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Codin Maticiuc

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 10:53

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS aduc o ediție-eveniment cu Codin Maticiuc, care vorbește deschis despre cea mai importantă provocare din viața sa: rolul de tată.

”N-am crezut niciodată că mă voi îndrăgosti atât de tare de ele. Trec prin stările unui îndrăgostit, nu ale unui tată care iubește. Eu sunt îndrăgostit de ele.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 26 iunie, de la ora 15:00.

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