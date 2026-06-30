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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Silvana Rîciu, în premieră la Realitatea Plus

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Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 11:41
Actualizat30 iun. 2026, 11:42

Artista Silvana Rîciu este invitata celei mai noi ediții a podcastului „Ceva-n PLUS”, difuzat de Realitatea Plus. Într-o discuție sinceră, aceasta vorbește în premieră despre viața de familie și răspunde la una dintre cele mai personale întrebări: care este cea mai mare provocare pe care o are în rolul de mamă.

„Când a venit adolescența, am devenit o mamă posesivă, fricoasă, enervantă, cred, cicălitoare, pentru că vreau să meargă pe drumul cel drept.”

Află întreaga poveste, vineri, 3 iulie, de la ora 15:00, pe realitatea.net.

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