Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Silvana Rîciu, în premieră la Realitatea Plus

Publicat 30 iun. 2026, 11:41 Actualizat 30 iun. 2026, 11:42

Artista Silvana Rîciu este invitata celei mai noi ediții a podcastului „Ceva-n PLUS”, difuzat de Realitatea Plus. Într-o discuție sinceră, aceasta vorbește în premieră despre viața de familie și răspunde la una dintre cele mai personale întrebări: care este cea mai mare provocare pe care o are în rolul de mamă.

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