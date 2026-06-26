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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Codin Maticiuc, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Codin Maticiuc

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Codin Maticiuc

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:31

Codin Maticiuc, în premieră la podcastul „Ceva-n PLUS”, difuzat de Realitatea PLUS, într-o ediție în care vorbește deschis despre credință, familie și valorile care îi ghidează viața.

”Pe măsură ce îmbătrânesc, relația mea cu Dumnezeu e din ce în ce mai bună. Adică am crezut tot timpul, apoi am trecut prin niște momente mai grele. Au fost niște momente prin care am trecut cu prima mea fată. A avut o boală incurabilă și atunci a fost a doua oară când îl vedeam pe tata plângând și întrebându-se: < De ce? Când toată viața am ajutat copiii și am făcut orfelinate, de ce?>”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 26 iunie, de la ora 15:00.

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