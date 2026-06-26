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Ediție specială în această seară, de la ora 20:55, la „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu
Sfidare totală la cel mai înalt nivel! Ceea ce părea un zvon devine blat pe față! Ilie Bolojan aruncă bomba zilei și îl propune pe Siegfried Mureșan pentru scaunul de premier!
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