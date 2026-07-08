Avertizare de inundații în șapte județe. A fost emis Cod galben pe mai multe râuri, până joi

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până joi dimineață, pentru râuri din șapte județe. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri, scurgeri importante pe versanți și depășiri ale cotelor de atenție.
Conform prognozei de specialitate, în intervalul 8 iulie, ora 12:00 - 9 iulie, ora 9:00, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Tur - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud), Mureș - bazin amonte S.H. Glodeni (județele: Harghita, Mureș și Bistrița-Năsăud), Bistrița - bazin amonte S.H. Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba - amonte S.H. Straja (județele: Suceava, Harghita și Neamț) și Moldova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava și Neamț).
Atenţionarea Hidrologică vizează, în principal, fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale.
Potrivit hidrologilor, fenomenele potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.
"În funcţie de evoluţia fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice", mai arată sursa citată.
Atenționarea hidrologilor vine după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri dimineață, două atenționări cod galben de vreme rea, valabile tot până joi, pentru mai multe zone din țară.
Meteorologii anunță intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse importante cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni.