Europa se pregătește pentru un nou val de căldură extremă. OMS avertizează că pot urma „săptămâni mortale”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 14:25

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu „noi săptămâni mortale”, în contextul unui val intens de căldură care se formează deasupra Atlanticului. Fenomenul urmează să afecteze mai multe regiuni ale continentului, iar temperaturile extreme ar putea pune din nou presiune pe populație, pe sistemele de sănătate și pe serviciile de urgență.

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