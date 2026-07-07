Europa se pregătește pentru un nou val de căldură extremă. OMS avertizează că pot urma „săptămâni mortale”

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu „noi săptămâni mortale”, în contextul unui val intens de căldură care se formează deasupra Atlanticului. Fenomenul urmează să afecteze mai multe regiuni ale continentului, iar temperaturile extreme ar putea pune din nou presiune pe populație, pe sistemele de sănătate și pe serviciile de urgență.
Potrivit prognozelor meteorologice, în următoarele zile, temperaturile ar putea ajunge la 43 de grade Celsius în Portugalia și în sudul Spaniei. Alte state europene se pregătesc, la rândul lor, pentru noi episoade de căldură extremă, după valul de caniculă din luna iunie, considerat de specialiști cel mai sever înregistrat până acum în Europa.
Mii de decese, asociate valului de căldură din iunie
Avertismentul OMS vine la scurt timp după încheierea valului de căldură din perioada 20-28 iunie 2026. Episodul a fost asociat efectelor schimbărilor climatice și a adus temperaturi record în mai multe state europene. În același timp, mai multe regiuni s-au confruntat cu incendii de vegetație și cu o presiune puternică asupra serviciilor medicale și de urgență.
Potrivit datelor prezentate de OMS, canicula a provocat aproximativ 3.700 de decese în Franța, Țările de Jos și Belgia. Bilanțul este așteptat să crească, pe măsură ce autoritățile sanitare finalizează analiza datelor privind mortalitatea. Datele arată cât de periculoase pot deveni episoadele de căldură extremă, mai ales atunci când durează mai multe zile și afectează zone întinse.
OMS spune că multe state nu au planuri pentru caniculă
Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a convocat o reuniune de urgență cu reprezentanții statelor membre. Acesta a atras atenția că mai puțin de jumătate dintre țările din regiunea europeană au planuri naționale de acțiune pentru protejarea populației în timpul valurilor de căldură.
Potrivit oficialului, experiența din luna iunie a arătat că astfel de planuri pot reduce efectele asupra sănătății și pot salva vieți, dacă sunt puse în aplicare eficient. Hans Kluge a subliniat că autoritățile trebuie să învețe din deficiențele constatate în timpul ultimului episod de caniculă și să dezvolte sisteme medicale capabile să răspundă mai bine fenomenelor meteorologice extreme.
Persoanele vulnerabile sunt cele mai expuse
OMS atrage atenția că temperaturile extreme reprezintă un risc major mai ales pentru persoanele vulnerabile. Printre acestea se află vârstnicii, persoanele care locuiesc în centre de îngrijire, cei cu boli cronice și persoanele în vârstă care trăiesc singure sau sunt izolate social.
Organizația recomandă autorităților să consolideze măsurile de prevenție. Printre acestea se numără sistemele de avertizare timpurie, spațiile de răcorire pentru populație și intervențiile rapide destinate persoanelor vulnerabile. Aceste măsuri sunt considerate importante în perioadele în care temperaturile ridicate se mențin mai multe zile la rând.
Europa se încălzește tot mai rapid
Potrivit specialiștilor în climatologie, Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid la nivel global. Frecvența și intensitatea valurilor de căldură au crescut semnificativ în ultimele decenii, iar efectele se văd tot mai clar în episoadele de caniculă severă.
Experții avertizează că, în lipsa unor măsuri de adaptare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, episoadele de căldură extremă vor deveni tot mai frecvente și mai severe. Acestea pot avea efecte importante asupra sănătății publice, infrastructurii și economiei.