Furtunile și ploile au făcut ravagii în județul Prahova - VIDEO

Publicat 5 iul. 2026, 08:07 Sursă Realitatea PLUS, Republikanews

Vremea extremă a făcut prăpăd în Prahova. Vijeliile și ploile torențiale au inundat gospodării, au doborât copaci și au îngreunat circulația în mai multe localități. Pompierii au intervenit de urgență, iar autoritățile au început evaluarea pagubelor.

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