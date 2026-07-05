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Vremea· 1 min citire
Furtunile și ploile au făcut ravagii în județul Prahova - VIDEO
Inundatii in Prahova
Publicat5 iul. 2026, 08:07
SursăRealitatea PLUS, Republikanews
Vremea extremă a făcut prăpăd în Prahova. Vijeliile și ploile torențiale au inundat gospodării, au doborât copaci și au îngreunat circulația în mai multe localități. Pompierii au intervenit de urgență, iar autoritățile au început evaluarea pagubelor.
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