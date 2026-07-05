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Furtunile și ploile au făcut ravagii în județul Prahova - VIDEO

Inundatii in Prahova

Inundatii in Prahova

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 08:07
SursăRealitatea PLUS, Republikanews

Vremea extremă a făcut prăpăd în Prahova. Vijeliile și ploile torențiale au inundat gospodării, au doborât copaci și au îngreunat circulația în mai multe localități. Pompierii au intervenit de urgență, iar autoritățile au început evaluarea pagubelor.

Furtunile au făcut ravagii în Prahova. Comuna Provița de Jos a fost măturată de ploile torențiale, iar oamenii s-au trezit cu apa în gospodării.




Forțele de ordine au fost mobilizate de urgență, după ce mai mulți copaci au fost puși la pământ de vântul puternic. Iar un tren de pe ruta Ploiești Sud - Măneciu a fost inundat.

Autoritățile monitorizează situația, iar oamenii sunt sfătuiți să evite zonele afectate de vremea extremă. 

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