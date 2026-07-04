Prăpăd la Galați, după un episod de vreme severă. S-a emis Ro Alert - VIDEO

Publicat 4 iul. 2026, 07:36 Sursă Realitate Plus

Vremea extremă a făcut prăpăd la Galați. Vântul puternic a doborât copaci, iar ploaia torențială a inundat străzile și zeci de curți. După mesajele RO-Alert transmise locuitorilor, forțele de intervenție au fost mobilizate în tot orașul. Apa adunată pe carosabil a blocat traficul, iar mai multe mașini au rămas împotmolite pe străzile inundate. Probleme au fost și în alte zone ale țării.

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