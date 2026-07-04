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Prăpăd la Galați, după un episod de vreme severă. S-a emis Ro Alert - VIDEO

Inundații la Galați

Inundații la Galați

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 07:36
SursăRealitate Plus

Vremea extremă a făcut prăpăd la Galați. Vântul puternic a doborât copaci, iar ploaia torențială a inundat străzile și zeci de curți. După mesajele RO-Alert transmise locuitorilor, forțele de intervenție au fost mobilizate în tot orașul. Apa adunată pe carosabil a blocat traficul, iar mai multe mașini au rămas împotmolite pe străzile inundate. Probleme au fost și în alte zone ale țării.

Doi copaci de mari dimensiuni au fost doborâți de vântul puternic în timpul furtunii. Unul dintre ei s-a prăbușit în parcarea din fața unui teatru din Galați, unde a distrus un panou cu afișe și a avariat o mașină parcată în zonă.



Apa a pătruns în mai multe gospodării, iar pompierii au intervenit de urgență.



Locuitorii din Galați au primit în total 3 mesaje RO-Alert pentru a se adăposti de vremea rea.

Forțele de ordine au fost mobilizate și din cauza străzilor inundate.

Și într-o comună din Prahova, ploaia torențială a distrus complet mai multe sere.


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