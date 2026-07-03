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Valul de căldură extremă din Europa ar fi ucis deja între 17.000 și 25.000 de oameni - estimare

Loc de scăldat pe Sena, Paris (Profimedia)

Loc de scăldat pe Sena, Paris (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 iul. 2026, 17:52

Europa se confruntă cu un bilanț cutremurător al celui mai intens val de căldură din istoria recentă: între 17.000 și 25.000 de oameni ar fi murit într-o singură săptămână, potrivit unei estimări timpurii publicate de New Scientist.

Analiza, realizată de climatologul american Christopher Callahan de la Universitatea Indiana, folosește date istorice privind mortalitatea asociată temperaturilor extreme și modele statistice care corelează creșterea temperaturilor cu decesele suplimentare, peste media perioadei analizate, potrivit New Scientist.

Concluzia preliminară este că valul de căldură din 22–28 iunie ar fi provocat aproximativ 20.390 de morți, dintre care peste 5.200 în Franța, 4.543 în Germania, 3.163 în Spania și 862 în Marea Britanie.

Omenirea intră într-o eră a mortalității provocate de temperaturi record, iar canicula trebuie declarată problemă de sănătate

Specialiștii avertizează că aceste cifre sunt mult mai mari decât bilanțurile oficiale, deoarece moartea cauzată de căldură este rar menționată explicit pe certificatele de deces, iar colectarea datelor durează luni. De exemplu, Organizația Mondială a Sănătății raportase doar 1.300 de decese până la 28 iunie, bazându-se pe sisteme incomplete de raportare.

Experții subliniază că estimarea nu este finală, dar arată clar că Europa intră într-o nouă eră a mortalității extreme provocate de temperaturi record, iar adaptarea infrastructurii și a sistemelor de sănătate devine urgentă.

În ultimii ani, valurile de căldură au provocat pierderi omenești tot mai mari în Europa. Până în prezent, vara 2022 este considerată cea mai mortală din ultimele decenii, cu peste 60.000 de decese în exces atribuite temperaturilor extreme, potrivit unui studiu publicat în Nature Medicine.

În 2023, estimările au indicat aproximativ 45.000 de decese legate de caniculă, iar noile date sugerează că această vară ar putea depăși toate aceste recorduri.

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