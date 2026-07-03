Valul de căldură extremă din Europa ar fi ucis deja între 17.000 și 25.000 de oameni - estimare

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 iul. 2026, 17:52

Europa se confruntă cu un bilanț cutremurător al celui mai intens val de căldură din istoria recentă: între 17.000 și 25.000 de oameni ar fi murit într-o singură săptămână, potrivit unei estimări timpurii publicate de New Scientist.

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