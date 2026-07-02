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Litoralul, lovit de fenomene EXTREME ca în București. Două avertizări COD ROȘU și mesaje Ro‑Alert – VIDEO
Inundatii in Navodari (Ziua de Constanta)
Litoralul Mării Negre se confruntă, joi seară, cu fenomene meteo extreme similare celor care au lovit recent Bucureștiul. Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări succesive de Cod Roșu pentru sudul județului Constanța, unde ploile torențiale au început să provoace acumulări importante de apă. La nivel local au fost emise și mesaje Ro Alert.
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