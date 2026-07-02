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Litoralul, lovit de fenomene EXTREME ca în București. Două avertizări COD ROȘU și mesaje Ro‑Alert – VIDEO

Inundatii in Navodari (Ziua de Constanta)

Inundatii in Navodari (Ziua de Constanta)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 19:55

Litoralul Mării Negre se confruntă, joi seară, cu fenomene meteo extreme similare celor care au lovit recent Bucureștiul. Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări succesive de Cod Roșu pentru sudul județului Constanța, unde ploile torențiale au început să provoace acumulări importante de apă. La nivel local au fost emise și mesaje Ro Alert.

Prima avertizare Cod Roșu a fost emisă pentru intervalul 19:32 – 20:15, vizând localitățile 23 August, Limanu, Pecineaga, Costinești și Mangalia. Meteorologii anunță averse torențiale cu acumulări de 25–30 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice.

Ulterior, a fost emisș și mesaj Ro Alert.

În Năvodari, echipajele de pompieri au fost solicitate la o inundație în fața Bisericii Peninsula. Situația este cu atât mai gravă cu cât, în ultimele ore, în zonele afectate s-au înregistrat deja 40–50 l/mp, crescând riscul de inundații locale.

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