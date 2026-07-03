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Cod roșu de furtună în Dolj: grindină, vijelii şi averse torenţiale

Cod roșu de furtună

Cod roșu de furtună

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 16:59

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare de cod roșu de furtună pentru mai multe localități din judeţul Dolj, valabilă în intervalul orar 16:50 - 18:00.

Potrivit meteorologilor, fenomenele extreme vor afecta localităţile Segarcea, Bucovăţ, Calopăr, Cerăt, Vârvoru de Jos, Giurgiţa, Lipovu, Terpeziţa, Predeşti, Perişor, Sălcuţa, Întorsura şi Radovan.

„Se vor semnala: averse torenţiale care vor acumula peste 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie (50...70 km/h), grindină de mici şi medii dimensiuni (1...4 cm)”, a transmis ANM.

Instituţia atrage atenţia că zona vizată de avertizare a fost deja afectată de precipitaţii abundente în ultimele ore, când s-au acumulat cantităţi de 40...50 l/mp, context în care solul este saturat şi riscul de inundaţii locale şi scurgeri pe versanţi rămâne ridicat.

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