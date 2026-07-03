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Cod roșu de furtună în Dolj: grindină, vijelii şi averse torenţiale
Cod roșu de furtună
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare de cod roșu de furtună pentru mai multe localități din judeţul Dolj, valabilă în intervalul orar 16:50 - 18:00.
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