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Greșeala făcută de învățătoarea lovită de fulger în fața elevilor, în Munții Bucegi
Ploaie torențială cu fulgere
Informații surprinzătoare despre incidentul din Munții Bucegi,unde o profesoară a fost lovită de fulger. Anchetatorii au aflat greșeala cumplită care o putea costa viața. Cadrul didacticși-a deschis umbrela atunci când a început furtuna de cod portocaliu.
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