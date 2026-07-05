Greșeala făcută de învățătoarea lovită de fulger în fața elevilor, în Munții Bucegi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 07:42

Informații surprinzătoare despre incidentul din Munții Bucegi,unde o profesoară a fost lovită de fulger. Anchetatorii au aflat greșeala cumplită care o putea costa viața. Cadrul didacticși-a deschis umbrela atunci când a început furtuna de cod portocaliu.

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