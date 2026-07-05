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Greșeala făcută de învățătoarea lovită de fulger în fața elevilor, în Munții Bucegi

Ploaie torențială cu fulgere

Ploaie torențială cu fulgere

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 07:42

Informații surprinzătoare despre incidentul din Munții Bucegi,unde o profesoară a fost lovită de fulger. Anchetatorii au aflat greșeala cumplită care o putea costa viața. Cadrul didacticși-a deschis umbrela atunci când a început furtuna de cod portocaliu.

Mai mult decât atât, femeia ar fi ținut telefonul în cealaltă mână, ceea ce a transformat-o într-o țintă sigură, spun specialiștii. Potrivit unor informații medicale, aceasta ar fi avut și o proteză care ar fi agravat rănile.

Profesoara de 59 de ani a fost salvată de elevii săi, după ce au găsit ajutor la o stână din apropiere.

Aceasta a ajuns în stare gravă la spital, unde a fost operată. Femeia este acum intubată și ventilată mecanic, iar medicii așteaptă eliberarea unui pat într-un spital pentru arsuri grave, oriunde în țară.

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