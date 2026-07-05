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Vremea· 2 min citire
Vremea se schimbă, dar meteorologii pregătesc noi avertizări de vreme severă
Vremea se schimbă
Publicat5 iul. 2026, 07:16
Actualizat5 iul. 2026, 07:18
După zilele cu fenomene extreme, vremea se schimbă, revenind la valorile normale perioadei. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări, averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice, local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni.
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