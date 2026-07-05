Vremea se schimbă, dar meteorologii pregătesc noi avertizări de vreme severă

Publicat 5 iul. 2026, 07:16 Actualizat 5 iul. 2026, 07:18

După zilele cu fenomene extreme, vremea se schimbă, revenind la valorile normale perioadei. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări, averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice, local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni.

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