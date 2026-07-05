Realitatea.NET
Vremea· 2 min citire

Vremea se schimbă, dar meteorologii pregătesc noi avertizări de vreme severă

Vremea se schimbă

Vremea se schimbă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 07:16
Actualizat5 iul. 2026, 07:18

După zilele cu fenomene extreme, vremea se schimbă, revenind la valorile normale perioadei. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări, averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice, local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat, Oltenia, pe crestele Carpaților Meridionali și cu totul izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania (viteze la rafală în general de 40 ...60 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade.

In București, temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade.

La munte, valorile termice se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în orele după-amiezii, când local vor fi averse slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților Meridionali în cursul (viteze la rafală în general de 40 ...60 km/h).

La mare, Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza (rafale în general de 45 - 50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 28 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

meteofurtunicaniculaploi torentialeANM

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Vremea

Mai Multe