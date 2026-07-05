Alertă meteo: val de aer rece. Șefa ANM anunță că temperaturile scad drastic

Publicat 5 iul. 2026, 16:23 Actualizat 5 iul. 2026, 16:24 Sursă Realitatea PLUS

România se pregătește pentru o schimbare importantă a vremii. După zile cu temperaturi ridicate, un val de aer rece va traversa țara începând din a doua parte a săptămânii, determinând o scădere semnificativă a temperaturilor. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat că răcirea va fi însoțită de ploi, intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică în mai multe zone.

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