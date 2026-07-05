Alertă meteo: val de aer rece. Șefa ANM anunță că temperaturile scad drastic

România se pregătește pentru o schimbare importantă a vremii. După zile cu temperaturi ridicate, un val de aer rece va traversa țara începând din a doua parte a săptămânii, determinând o scădere semnificativă a temperaturilor. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat că răcirea va fi însoțită de ploi, intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică în mai multe zone.
ANM: Vreme instabilă la începutul săptămânii
Potrivit șefei ANM, debutul săptămânii va aduce vreme instabilă în numeroase regiuni ale țării. Sunt prognozate averse care pot acumula, în general, între 10 și 15 litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 20-30 l/mp.
„Săptămâna va debuta cu vreme în general instabilă, nu la cotele pe care le-am înregistrat în ultima perioadă, însă cantități de 10-15 litri pe metru pătrat, punctiform 20-30 de litri pe metru pătrat, în special în Banat, în Crișana, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei sau în zona de munte, vor fi de interes.
De asemenea, rafale de vânt de 40-60 de km pe oră și dacă primele zile din săptămâna care va debuta vor aduce valori într-un ecart cuprins între 20 până la 32 de grade Celsius, inclusiv în Capitală așteptăm mâine o maximă în jurul a 31 de grade, de la mijlocul săptămânii este posibil ca o masă de aer mai rece să determine scăderea regimului de temperaturi și să contăm pe valori care în partea de est a Transilvaniei, de pildă, să atingă doar 18-19 grade, în timp ce în sudul Olteniei - 30 de grade, chiar și în Capitală o maximă doar în jurul a 25 de grade Celsius.
Răcirea va fi de scurtă durată, pentru că este posibil ca de la finalul săptămânii viitoare, din nou, să contăm pe o masă de aer mai cald și care să aducă temperaturi în creștere, posibil să ne apropiem de 34, chiar 35 de grade.
Până atunci însă, iată, o alternanță de vreme mai caldă, frumoasă, exceptând zonele în care am amintit cantitățile de precipitații, în special în partea de vest, centru-nord, dar și zonele montane, în timp ce în restul țării, în general, temperaturi, așa cum menționam, ce vor caracteriza debutul săptămânii cu o vreme mai agreabilă.”, a declarat Elena Mateescu, director ANM, exclusiv la Realitatea PLUS.