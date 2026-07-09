Dureri de cap puse pe seama deshidratării, dar diagnosticul a fost neașteptat. O adolescentă de 17 ani a avut șocul vieții

O adolescentă în vârstă de 17 ani a trecut prin momente dramatice după ce a ajuns la spital convinsă că suferă de o simplă deshidratare. Ceea ce părea inițial o problemă provocată de caniculă s-a dovedit a fi o afecțiune gravă, descoperită în urma unor investigații medicale amănunțite.
A mers la Urgențe din cauza unor dureri de cap care nu mai treceau
Danielle Andersen, o adolescentă de 17 ani, a început să acuze dureri de cap puternice care au persistat timp de cinci zile. Fiind perioada unui val de căldură, atât ea, cât și cei din jur au crezut că simptomele sunt provocate de deshidratare.
Tânăra a încercat să se hidrateze constant, însă durerile nu se ameliorau, indiferent de cantitatea de apă consumată. În cele din urmă, starea sa a determinat familia să o ducă la secția de Urgențe, conform nypost.com.
Un detaliu observat de medic a schimbat complet diagnosticul
La spital, medicii au suspectat inițial o migrenă. Totuși, în timpul examinării, un specialist a remarcat o anomalie în mișcările ochilor adolescentei, motiv pentru care au fost recomandate investigații imagistice.
Tomografia computerizată a scos la iveală existența unei tumori cerebrale benigne, cunoscută sub denumirea de chist dermoid, o formațiune cu dezvoltare lentă care, potrivit medicilor, era prezentă încă de la naștere.
Descoperirea a schimbat imediat planul de tratament, iar medicii au decis că intervenția chirurgicală era necesară.
Operația a fost urmată de complicații severe
Danielle a fost supusă unei craniotomii pentru îndepărtarea formațiunii. Deși operația a avut ca scop eliminarea tumorii, au apărut complicații serioase.
În timpul intervenției au fost afectate trei vase de sânge, iar adolescenta a rămas paralizată pe partea stângă a corpului.
Au urmat aproape două luni de spitalizare și un program intensiv de recuperare prin fizioterapie, în încercarea de a-și recăpăta mobilitatea.
Recuperarea i-a schimbat viața
La aproximativ șase luni după operație, tânăra a reușit să își recapete o mare parte din independență și poate desfășura din nou activități obișnuite.
Danielle a povestit că, înainte de diagnostic, mulți au încercat să o convingă că suferă doar din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de hidratare.
„Credeam că este deshidratare din cauza caniculei și toată lumea îmi spunea același lucru. Beam foarte multă apă, însă durerea nu dispărea. Simțeam că este ceva mult mai grav și, din păcate, instinctul meu a avut dreptate”, a mărturisit adolescenta.
Specialiștii subliniază că majoritatea durerilor de cap sunt cauzate de afecțiuni banale și nu indică, de regulă, existența unei tumori cerebrale. Totuși, atunci când simptomele persistă mai multe zile, se agravează sau sunt însoțite de tulburări de vedere, probleme de echilibru, greață ori alte manifestări neurologice, este recomandată prezentarea de urgență la medic pentru investigații suplimentare.