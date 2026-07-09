Dureri de cap puse pe seama deshidratării, dar diagnosticul a fost neașteptat. O adolescentă de 17 ani a avut șocul vieții

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 17:49

O adolescentă în vârstă de 17 ani a trecut prin momente dramatice după ce a ajuns la spital convinsă că suferă de o simplă deshidratare. Ceea ce părea inițial o problemă provocată de caniculă s-a dovedit a fi o afecțiune gravă, descoperită în urma unor investigații medicale amănunțite.

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