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Imagini înfiorătoare din India: un val uriaș de noroi mătură oameni, vehicule și clădiri – VIDEO

Inundatii devastatoare in India

Inundatii devastatoare in India

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 09:46
Actualizat8 iul. 2026, 09:47

Imagini înspăimântătoare surprinse în India arată momentul în care o alunecare de teren masivă lovește un șantier de construcții din sudul țării. În doar câteva secunde, un val uriaș de nămol și pietriș mătură totul în cale – utilaje, vehicule și muncitori – îngropând zona sub tone de pământ. Atenție: imagini cu puternic impact emoțional.

Potrivit autorităților locale, cel puțin trei persoane au murit, iar șase au fost salvate, însă mai multe persoane sunt în continuare dispărute, fiind posibil prinse sub tonele de pământ.

Operațiunile de salvare continuă în condiții dificile, echipele de intervenție luptând cu ploile torențiale și instabilitatea terenului.

Regiunea Kerala se află sub cod roșu de ploi după ce zona a fost lovită de peste 226 mm de precipitații în 24 de ore, cantități care au destabilizat masiv solul din zona muntoasă. În ultimii ani, India și Asia de Sud se confruntă cu o creștere accentuată a fenomenelor meteo extreme — ploi torențiale, alunecări de teren, inundații rapide — amplificate de schimbările climatice.

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