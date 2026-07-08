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Vremea· 1 min citire
Imagini înfiorătoare din India: un val uriaș de noroi mătură oameni, vehicule și clădiri – VIDEO
Inundatii devastatoare in India
Publicat8 iul. 2026, 09:46
Actualizat8 iul. 2026, 09:47
Imagini înspăimântătoare surprinse în India arată momentul în care o alunecare de teren masivă lovește un șantier de construcții din sudul țării. În doar câteva secunde, un val uriaș de nămol și pietriș mătură totul în cale – utilaje, vehicule și muncitori – îngropând zona sub tone de pământ. Atenție: imagini cu puternic impact emoțional.
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