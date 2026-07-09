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Vremea· 1 min citire

Vreme instabilă în București, cu ploi torențiale, vijelii și Cod galben de furtuni. Cât va dura episodul de instabilitate

Ploaie București / Profimedia

Ploaie București / Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 11:06
Actualizat9 iul. 2026, 11:07

Vremea schimbă foaia în Capitală! Bucureștiul intră sub incidența unui Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil de joi, de la ora 12:00, până vineri, la ora 02:00. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 60 km/h și o scădere a temperaturilor.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru municipiul București, avertizând că vremea va deveni instabilă începând de joi, 9 iulie, ora 12:00, până vineri, 10 iulie, ora 02:00.

Potrivit meteorologilor, valorile termice vor fi în scădere față de ziua precedentă și se vor situa sub mediile climatologice specifice perioadei. Temperatura maximă va ajunge la 26-28 de grade Celsius.

Averse torențiale și rafale de până la 60 km/h

Cerul va fi temporar noros, cu înnorări accentuate în special în a doua parte a zilei și seara. Sunt prognozate averse care vor acumula, în general, cantități de apă de 5-10 litri pe metru pătrat, iar izolat acestea pot depăși 15 litri pe metru pătrat.

De asemenea, sunt așteptate descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce vor atinge, în general, viteze de 40-60 km/h.

Capitala, sub Cod galben de instabilitate atmosferică

În același interval, pentru municipiul București este în vigoare o atenționare meteorologică Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și să evite deplasările în timpul manifestărilor severe ale vremii.

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