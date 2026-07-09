Vreme instabilă în București, cu ploi torențiale, vijelii și Cod galben de furtuni. Cât va dura episodul de instabilitate

Publicat 9 iul. 2026, 11:06 Actualizat 9 iul. 2026, 11:07

Vremea schimbă foaia în Capitală! Bucureștiul intră sub incidența unui Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil de joi, de la ora 12:00, până vineri, la ora 02:00. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 60 km/h și o scădere a temperaturilor.

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