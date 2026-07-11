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Furtunile pun stăpânire pe România! ANM a emis COD GALBEN pentru mai multe județe: când intră în vigoare
Furtuni România
Publicat11 iul. 2026, 10:41
Actualizat11 iul. 2026, 10:56
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă începând de duminică, la prânz, pentru mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.
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