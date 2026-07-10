Doi tineri cu arsuri grave, transferați în Belgia și Germania cu o aeronavă militară. Unul dintre ei are arsuri pe 70% din corp

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 16:16

Doi tineri care au suferit arsuri grave în urma unor incidente au fost transportați vineri către spitale de specialitate din Belgia și Germania, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale. Transferul a fost realizat pentru ca aceștia să beneficieze de tratament și îngrijiri medicale de înaltă complexitate, care nu pot fi asigurate în țară.

Distribuie articolul