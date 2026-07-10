S-a aflat cauza morții lui Gabi Mureșan. Gestul făcut după ieșirea din saună care i-a fost fatal fostului fotbalist

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 15:04

Lumea fotbalului românesc este în doliu după moartea lui Gabi Mureșan. Fostul mijlocaș al echipei CFR Cluj s-a stins din viață la doar 44 de ani, după un incident petrecut într-un lac dintre localitățile Șaeș și Apold.

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