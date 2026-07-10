Topul celor mai sigure țări din lume în 2026. România a urcat în clasament, iar o mare putere europeană a coborât spectaculos

Publicat 10 iul. 2026, 16:23 Sursă Global Peace Index

Institutul pentru Economie și Pace a publicat ediția din 2026 a Global Peace Index, unul dintre cele mai urmărite clasamente internaționale privind siguranța și nivelul de pace din lume. Raportul analizează 163 de state și arată că, la nivel global, situația continuă să se deterioreze, pe fondul războaielor, tensiunilor geopolitice și conflictelor dintre state.

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