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Doi pietoni, loviți după impactul dintre două mașini, în Călărași. Traficul pe DN 3A, blocat
Accident
Doi pietoni au fost acroșați sâmbătă, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme pe DN 3A, între localitățile Lehliu-Gară și Ogoru, din județul Călărași. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri, iar victimele sunt evaluate de echipajele medicale.
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