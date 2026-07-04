România anilor `70. Ce spuneau britanicii despre stațiunile din țară?

Imagini de colecție cu litoralul și stațiunile din România anilor 1970, cu mult înainte de perioada de foamete, când alimentele se dădeau pe cartelă. În anii '70, stațiunile din România atrăgeau ca un magnet turiști din afara țării, care rămâneau impresionați de ceea ce găseau. O dovadă este și un material realizat de britanici, care prezintă atât atracțiile de pe litoral, cât și frumoasa zonă montană a țării.
Anii `70. Stațiunile din țară erau pline cu străini
În fiecare vară, în ultimii 12 ani, postul Radio Vacanța a difuzat un program multilingv, cu muzică pop, informații, știri și reclame. Marea poate fi Neagră, iar țara poate fi roșie, dar România și-a propus să fie pe aceeași lungime de undă cu turiștii veniți din Occident.
Două lucruri îi aduc pe britanici aici: în primul rând prețurile, iar în al doilea rând așteptarea că România va fi diferită. La Mamaia, prima diferență care sare în ochi este că stațiunea este mai puțin comercială, mai liniștită și, cel puțin pentru adolescenți, ceva mai puțin animată decât majoritatea stațiunilor de la Marea Mediterană. Este puțin ca un imens parc la malul mării: relaxat și relaxant, dar cu puține atracții în afară de soare, temperat de vântul aproape permanent, o mare sigură și curată și plaje excelente.
Munții Carpați se arcuiesc peste țară asemenea unei veverițe încolăcite pe o minge de tenis. Culmi masive se ridică dintr-o întindere de păduri dese de brazi. Sinaia, una dintre principalele stațiuni montane, este așezată de-a lungul Văii Prahovei. Așezarea inițială s-a dezvoltat în jurul unei mănăstiri în care și astăzi trăiesc 11 călugări.
Apoi, spre sfârșitul secolului trecut, regele și-a stabilit aici reședința de vară, iar Sinaia a devenit brusc o destinație la modă. Astăzi, elegantele vile de la începutul secolului trecut sunt fie hoteluri, fie case de vacanță. Unele sunt proprietăți private, însă cele mai multe sunt administrate de Ministerul Turismului sau de Uniunea Cooperativelor de Consum.
Brașovul, aflat la o oră distanță, este un oraș medieval viu colorat și remarcabil de bine conservat, construit de negustori veniți din nordul Europei, aduși de maghiari pentru a contribui la colonizarea românilor considerați greu de stăpânit. Clădirea din piață, datând din anul 1290, a fost inițial un turn de veghe aflat la marginea așezării. Cele mai vechi case, construite în urmă cu 500 de ani, sunt grupate în jurul impunătoarei biserici. Locuitorii Brașovului au construit și acest edificiu: Castelul Bran, o fortăreață desprinsă din povești, care apăra un important pas montan aflat la granițele Transilvaniei.