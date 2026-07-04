România anilor `70. Ce spuneau britanicii despre stațiunile din țară?

Publicat 4 iul. 2026, 14:15 Actualizat 4 iul. 2026, 14:17 Sursă Realitatea PLUS

Imagini de colecție cu litoralul și stațiunile din România anilor 1970, cu mult înainte de perioada de foamete, când alimentele se dădeau pe cartelă. În anii '70, stațiunile din România atrăgeau ca un magnet turiști din afara țării, care rămâneau impresionați de ceea ce găseau. O dovadă este și un material realizat de britanici, care prezintă atât atracțiile de pe litoral, cât și frumoasa zonă montană a țării.

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